Não pedirei outro prazo para adiar Brexit, diz premiê do Reino Unido

09/09/2019 | 19:22



O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, rejeitou pedir mais prazo para a União Europeia e adiar a saída do país do bloco. Segundo Johnson, o povo britânico poderia participar de uma eleição geral antecipada e decidir se deseja essa alternativa para o Brexit. As declarações foram dadas durante sessão da Câmara dos Comuns, pouco antes de que o Parlamento entre em recesso até 14 de outubro.

A data atual da saída do Reino Unido da UE é até 31 de outubro. Líder do oposicionista Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn criticou a postura de Johnson e disse que não apoiará eleição geral até que um Brexit sem acordo tenha sido descartado. "O governo não está buscando um acordo de boa fé", afirmou Corbyn, alertando para o "desastre" que seria essa alternativa na saída da UE, inclusive para o comércio e o mercado de trabalho.