Cansei de Ser Sexy substitui Beirut no Popload Festival 2019

09/09/2019 | 19:07



A banda americana Beirut cancelou a apresentação que faria no Popload Festival, em São Paulo, no dia 15 de novembro. O grupo brasileiro Cansei de Ser Sexy foi escalado para substituir a apresentação - essa será o primeiro show da banda na cidade em oito anos.

O show do Beirut seria o único na América Latina, mas o vocalista Zach Condon cancelou todas as apresentações até o fim do ano alegando uma "laringite aguda diagnosticada no início de julho. Esta é a segunda vez que o grupo cancela uma apresentação no festival (a primeira foi em 2014).

A produção informa que dúvidas serão atendidas pelo e-mail: suporte@t4fpopload.com.br.

Depois de cinco anos sem fazer shows, o CSS volta com Lovefoxxx, Ana Rezende, Luisa Sá e Carolina Parra. Outros dois ex-integrantes, Adriano Cintra e Iracema Trevisan, não devem participar do retorno do grupo.

Eles completam o lineup ao lado de Patti Smith, The Raconteurs (banda de Jack White), Hot Chip, Khruangbin, Little Simz, Luedji Luna, Tove Lo, Boy Pablo e do bloco Ilê Aiyê.

O festival será realizado em 15 de novembro, no Memorial da América Latina, em São Paulo.

Ingressos para o Popload Festival 2019