A previdência dos ferroviários

Domingo, 10 de setembro de 1989 – ano 32, edição 7167

Manchete – Começa fase decisiva da Constituinte

Constituição de São Paulo entra na reta final; anteprojeto mantém o chamado trem da alegria.

Eleições 89 – Multinacionais perderão seus privilégios, afirma Brizola.

Polícia – Fim de semana começa com 14 assaltos.

Em 10 de setembro de...

1914 – I Guerra Mundial. Manchete do Estadão: a continuidade da grande batalha de Paris a Verdun (cidade ao Nordeste da França); a tomada de Nikolaiken pelos russos.

1919 – O delegado de São Bernardo, hoje Grande ABC, Henrique Villaboim, em diligência para prender Adriano de Almeida, acusado de ter matado o casal Quaglia no Restaurante Asti in Brasile, Caminho do Mar, hoje distrito de Riacho Grande.

1959 – II Guerra Mundial. Manchete do Estadão: os franceses romperam as redes de arame farpado que precedem a principal fortificação da linha Siegfried na zona do Rio Sarre, na Alemanha.

1964 – Tem início em Santo André a obra do Centro de Assistência à Infância, futura Faisa.

1969 – Começa a ocupação do Paço de São Bernardo. Os primeiros setores começam a funcionar no edifício, entre os quais a divisão de obras.

Construído pela administração do prefeito Hygino de Lima (1964-1969), o primeiro prefeito a ocupar o Paço foi Aldino Pinotti (1969-1973), adversário do antecessor. Daí por que nenhuma placa foi posta no Paço em alusão ao governo Hygino, nem mesmo organizada uma festa de inauguração.

1974 – O presidente Geisel apresenta o II PND (Plano Nacional de Desenvolvimento).

Hoje

- Dia Mundial da Prevenção do Suicídio

Santos do dia

- Nicolau de Tolentino (Itália 1245-1305). Dotado de grande carisma e dons. Pregações alegres. Sermões empolgantes.