Hernanes, Pato, Pablo e Toró treinam com bola no São Paulo

09/09/2019 | 18:49



O meia Hernanes e os atacantes Alexandre Pato, Pablo e Toró treinaram com bola nesta segunda-feira, na reapresentação do elenco do São Paulo no CT da Barra Funda. O quarteto está em transição física e pode ficar à disposição para o jogo contra o CSA, no domingo, às 19h, no Morumbi.

Eles participaram das atividades em campo reduzido com os reservas. Os titulares na derrota para o Internacional, no último sábado, fizeram apenas trabalhos regenerativos na parte interna do CT da Barra Funda.

Hernanes (lesão na coxa direita), Alexandre Pato (edema na coxa esquerda) e Toró (estiramento na coxa esquerda) atuaram pela última vez no clássico contra o Santos, em 10 de agosto. Desde então, realizaram tratamento e iniciaram a transição física em campo. Pablo sofreu uma lesão no tornozelo direito na partida diante do Palmeiras, no dia 13 de julho.

Os desfalques do treino desta quarta-feira foram Daniel Alves e Igor Gomes, com a seleção brasileira, Walce e Antony, com a seleção olímpica, e Rojas, que operou o joelho direito e só voltará a jogar em 2020. Walce e Antony são esperados para a atividade desta terça-feira, enquanto Daniel Alves e Igor Gomes devem retornar na quinta.

Após a derrota para o Internacional no último sábado, o técnico Cuca falou sobre a possibilidade de contar com a volta dos jogadores. Ele sofreu com nove desfalques para escalar a equipe na partida em Porto Alegre.

"Essa semana provavelmente terei o retorno de todos eles. Mas isso não quer dizer que todos estarão prontos para jogar no fim de semana, porque estão em transição ainda. Precisaremos avaliar quanto tempo não jogam uma partida, existe a questão do ritmo de jogo também. Precisamos de calma e sabedoria para escolher as peças certas, mesclando qualidade técnica e física também", avisou o treinador.