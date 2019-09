Bélgica goleia Escócia nas Eliminatórias da Euro; brasileiro dá vitória à Rússia

09/09/2019 | 18:32



A Bélgica continua arrasadora nas Eliminatórias da Eurocopa de 2020. A seleção do país conquistou nesta segunda-feira a sua sexta vitória em seis jogos no qualificatório para a competição continental ao golear a Escócia por 4 a 0, nesta segunda-feira, em Glasgow, e assim se manteve com 100% de aproveitamento em sua campanha.

Com o triunfo fora de casa, os belgas também se garantiram na liderança isolada do Grupo I das Eliminatórias, com 18 pontos, três à frente da Rússia, que se consolidou ainda mais na segunda posição ao bater o Casaquistão por 1 a 0, em Kaliningrado, graças a um gol marcado pelo brasileiro naturalizado russo Mário Fernandes aos 44 minutos do segundo tempo.

No confronto em solo escocês, a Bélgica atropelou a seleção da casa já no primeiro tempo, no qual abriu 3 a 0 em apenas 32 minutos com gols de Romelu Lukaku, Thomas Vermaelen e Toby Alderweireld. Com o placar confortável, a equipe Roberto Martinez pôde diminuiu o seu ritmo na etapa final, mas isso não a impediu de selar o 4 a 0 com um gol de Kevin De Bruyne, aos 37. E De Bruyne, jogador do Manchester City, foi o grande nome desta partida, pois ele ainda deu assistências para os outros três gols marcados pela sua equipe.

Vale lembrar também que a Bélgica goleou a Escócia mesmo sem poder contar com Eden Hazard, o seu principal craque, que acabou sendo cortado destes últimos dois confrontos da seleção nas Eliminatórias por motivo de lesão - ele também ficou fora do duelo diante de San Marino, na sexta-feira, quando os belgas golearam pelo mesmo placar de 4 a 0 em outra partida em que atuaram como visitantes.

Com um poderoso setor ofensivo, a seleção do país agora acumula 19 gols marcados em seis partidas, sendo que a sua defesa foi vazada apenas uma vez até agora. Por outro lado, os escoceses balançaram as redes em somente cinco ocasiões no qualificatório europeu e ainda caíram para a penúltima posição deste Grupo I, no qual somam seis pontos. Eles foram ultrapassados pelo Chipre, que goleou San Marino por 4 a 0, fora de casa, em outro jogo desta segunda, e assumiu a quarta colocação, com sete pontos.

Com a mesma pontuação dos cipriotas estão os casaques, que ocupam o terceiro lugar pelos critérios de desempate, mas que ficaram ainda mais distantes da Rússia, que chegou aos 15 pontos e fecha a zona de classificação à próxima fase das Eliminatórias.

No duelo na Arena Kaliningrado, que foi um dos palcos da Copa do Mundo de 2018, os russos sofreram para superar a defesa do Casaquistão, mas o lateral-direito Mario Fernandes garantiu o triunfo no fim ao completar para as redes um passe de Aleksandr Golovin.

GRUPO G - Outras três partidas, válidas pelo Grupo G das Eliminatórias da Eurocopa, foram disputadas nesta segunda-feira. Em uma delas, a Polônia decepcionou a sua torcida ao não passar de um 0 a 0 com a Áustria, em Varsóvia. Os poloneses lideram a chave, com 13 pontos, mas agora estão apenas dois à frente da Eslovênia, que assumiu a vice-liderança ao bater Israel por 3 a 2, em casa, com dois gols de Benjamin Verbic, sendo o último deles aos 45 minutos dos segundo tempo.

Os austríacos, com 10 pontos, caíram para o terceiro lugar. Já os israelenses são os vice-lanternas, com oito, mesma pontuação da Macedônia do Norte, que subiu para o quarto lugar ao superar a Letônia por 2 a 0, fora de casa, em outro duelo do dia. Os letões, com seis derrotas em seis jogos, ainda não pontuaram.