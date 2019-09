Motörhead celebra aniversário de discos clássicos de sua carreira

Vinícius Castelli



Mesmo com o fim de suas atividades, após a morte de Lemmy Kilmister, contrabaixista, cantor e fundador do grupo britânico Motörhead, em 2015, a banda de rock segue prestigiando os fãs com novos produtos.

A banda comemora as quatro décadas de dois de seus álbuns mais importantes, Overkill e Bomber, ambos lançados em 1979.

E para isso apresenta reedições de cada um dos discos em formato LP. Mas não para por aí. Os fãs poderão encontrar ainda nas prateleiras uma caixa – edição limitada, com ambos os títulos – e outros três discos, tudo em formato LP, além de dois CDs, com gravações inéditas de shows e fotos exclusivas da época.

A caixa conta ainda com um single de sete polegadas de No Class, um livro de 40 páginas, reprodução do pôster da turnê de Bomber, um livro com partituras e um kit de broches de 1979. O preço ainda não foi divulgado.