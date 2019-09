Evento trata pontos em comum e divergentes da América Latina

Vinícius Castelli



10/09/2019 | 07:53



A partir de hoje até domingo, o Itaú Cultural (Av.Paulista, 149), em São Paulo, recebe o Crítica em Movimento, evento que conta com espetáculos, debates e oficinas e tem como sugestão tratar dos pontos comuns e divergentes dos povos latino-americanos e conta com convidados da Argentina, Brasil, Chile, Cuba, Paraguai e Uruguai. A curadoria é assinada pelo instituto em parceria com o crítico de teatro Valmir Santos. A entrada é grátis.

Hoje a programação conta com o debate O Brasil Pertence à América Latina?. Participam o escritor e crítico literário Julián Fuks e a jornalista Denise Mota – brasileiros – e o produtor e multi-instrumentista mexicano Mateo Piracés-Ugarte.

Amanhã, a partir das 19h, o espaço recebe o grupo brasileiro Contadores de Mentira, que apresenta cena de seu novo espetáculo, Adiós Paraguay, que trata da Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai. Sábado a opção é o espetáculo Carta de Niños, às 18h, inspirada em cartas de filhos de presos políticos durtante a ditadura no Chile. A programação completa pode ser vista no site www.itaucultural.org.br.