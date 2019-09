Nathália Dill comenta sobre novela, maternidade e ativismo nas redes: Quem tem projeção deve jogar luz em determinados problemas

09/09/2019 | 16:11



Nathália Dill deu uma entrevista ao O Globo, no último domingo, dia 8, e aproveitou para comentar um pouquinho sobre sua carreira, a vontade de ser mãe e seu ativismo nas redes sociais.

Todos sabemos que a atriz está fazendo muito sucesso com o papel da malvada Fabiana na novela A Dona do Pedaço, e apesar dela não se identificar com a personagem, revelou que acaba tendo um comportamento muito mais agitado por causa das gravações:

- Saio das gravações acelerada. Principalmente agora que ela está no centro das atenções

Agora, quando o assunto é maternidade, Nathalia não pensa duas vezes. A artista, que está há dois anos com Pedro Curvello, diz que o tema já é comum entre os dois, e que ela tem sim o sonho de se tornar mãe.

- A biologia está aí, né? Se eu não quiser contar com a ciência, tenho mais um pouquinho de tempo. E a ideia é não contar tanto com a ciência. Eu sempre quis ser mãe, adoro crianças. E o Pedro também tem o desejo de ser pai. A gente conversa super sobre isso, comentou.

Outra pauta que está muito presente na vida da atriz é o ativismo nas redes. Ela sempre está envolvida com causas sociais, inclusive, no último domingo, dia 8, ela postou uma foto dando um selinho em Glamour Garcia, amiga de elenco. Na legenda, ela colocou as hashtags censura não, homofobia é crime e transfobia é crime.

Quem tem projeção deve jogar luz em determinados problemas, o artista tem a função de questionar o status quo da sociedade, defende a atriz.