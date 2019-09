Kim Kardashian chora após receber resultado positivo para lúpus: - Estou enlouquecendo

09/09/2019 | 16:10



A 17ª temporada de Keeping Up With The Kardashians estreou no último domingo, dia 8, nos Estados Unidos, e já começou cheio de drama. Enquanto Khloé Kardashian falou sobre um beijo que seu ex, Tristan Thompson, tentou lhe dar à força, Kim Kardashian teve assuntos de saúde para resolver.

A empresária contou, no início do episódio, que estava sentindo as mãos e articulações inchadas, além de uma grande fadiga e dor de cabeça. Ela fez um teste de gravidez, que deu negativo, e então decidiu procurar um médico reumatologista.

- Estou me sentindo tão cansada, com náuseas e minhas mãos estão ficando inchadas. Sinto que estou desmoronando. Sinto nos meus ossos. Acordei e minhas mãos estavam rígidas, eu não conseguia usá-las. Não conseguia pegar a minha escova de dentes ou colocar o sutiã. Foi muito ruim.

Já no confessionário, Kim falou mais sobre como estava se sentindo - na época em que o programa foi gravado, seu quarto filho, Psalm, fruto de uma barriga de aluguel, ainda não tinha nascido.

- Estou enlouquecendo, tenho um filho a caminho e a faculdade de direito. Penso no quanto isso vai afetar minha vida... Não posso viver sem saber. Esses últimos dias foram uma tortura.

Após fazer os exames, Kim recebeu uma ligação do médico com os resultados, enquanto estava ao lado de Kylie e Kris Jenner. O resultado deu positivo para lúpus e artrite reumatóide, duas doenças autoimunes que não possuem cura, apenas tratamento paliativo. Por terem vários sintomas diferentes dependendo da pessoa, o resultado do exame ainda não foi 100% conclusivo, como alertou o médico - podia se tratar, inclusive, de um falso positivo.

Kim começou a chorar ao receber a notícia, e marcou de voltar ao consultório na semana seguinte para realizar um ultrassom das mãos para se certificar se estava ou não com a doença:

- Preciso colocar na minha cabeça qual é a pior coisa possível que pode acontecer. Então, nos próximos dias, vai ser um verdadeiro inferno... Me perguntando se eu tenho, o que está acontecendo e como resolver.