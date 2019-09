Ford cria sistema de proteção anti-inseto para carros autônomos

Da Redação



09/09/2019 | 16:18

Para quem dirige hoje, topar com insetos pelo caminho não gera trabalho maior que uma simples lavagem do para-brisa. Mas para os carros autônomos isso pode ser um problema sério se atrapalhar o funcionamento das câmeras, radares e sensores usados na navegação. Isso levou a a Ford a desenvolver estratégias especiais de limpeza e proteção anti-inseto para carros autônomos.

Divulgação O mecanismo busca uma precisão maior para os carros trafegarem de forma segura

Estudo anti-inseto para carros autônomos

Nos últimos anos, a Ford realizou diversas pesquisas para garantir que os veículos autônomos sejam capazes de “ver” o mundo ao redor em diferentes cenários. Os testes incluíram desde pulverizar sujeira e poeira nos sensores e jatos de água para simular chuva até a criação de excremento sintético de aves para estudar seu efeito nas lentes. Foi construído, inclusive, um “lançador de insetos” para fotografar o seu impacto nos sensores em alta velocidade e desenvolver estratégias de limpeza.

Para levantar os tipos mais comuns de insetos que fazem contato com os veículos e com que frequência isso acontece, o estudo contou com a consultoria do zoólogo Mark Hostetler, autor de um livro sobre o tema.

“Toda essa pesquisa gerou um questionamento no nosso time: não seria muito mais fácil simplesmente evitar que os insetos atinjam os sensores?”, conta Venky Krishnan. “Foi então que decidimos tirar o máximo proveito da ‘tiara’, a estrutura instalada no teto dos nossos carros autônomos para suportar a coleção de câmeras, sensor LiDAR e radar que ajudam o carro a ‘ver’ onde está indo.”

Divulgação O objetivo é achar uma solução rápida para eventuais imprevistos

Patentes

Como resultado, a Ford já registrou cerca de 50 patentes de sistemas estruturais e de limpeza de carros autônomos, mostrando que há muita inovação nessa área além do mundo dos softwares.

Assim, a tiara tornou-se também a primeira linha de defesa dos sensores, com ranhuras que criam uma cortina de ar para desviar os insetos das lentes.

“Esse método mostrou-se muito eficiente, desviando a maioria dos insetos dos sensores. E estávamos salvando vidas de insetos”, diz Krishnan. “Mas ainda não era uma solução perfeita. Em algumas situações os insetos ainda atravessavam a cortina de ar e era preciso um meio de limpar os sensores.”

A solução foi desenvolver um sistema de limpeza de última geração, com bicos que borrifam fluido para lavar cada lente. Usando algoritmos avançados, o veículo autônomo consegue identificar quando um sensor está sujo e limpa cada lente individualmente sem desperdiçar fluido. Depois da lavagem, um sopro ar seca a lente rapidamente.

Esse sistema equipa a terceira geração de veículos autônomos de teste da Ford, que hoje roda nas ruas de Detroit, Pittsburgh, Miami e Washington D.C., nos Estados Unidos, em diferentes ambientes.

Carros autônomos testados ao redor do mundo

Carros que dirigem sozinhos deixaram de ser coisa de filme de ficção há muito tempo. Atualmente, montadoras como Volvo, BMW, Mercedes-Benz, Ford e Land Rover já testam veículos autônomos. Empresas de tecnologia, como Google, Uber e Baidu, também quiseram entrar na onda dos automóveis inteligentes. Na galeria, você confere alguns modelos que já dirigem por conta própria ao redor do mundo:

Foto: Divulgação A Ford colocou nas ruas de Miami, EUA, um Fusion aotônomo; trata-se de uma parceria com o governo local Foto: Divulgação A Ford colocou nas ruas de Miami, EUA, um Fusion aotônomo; trata-se de uma parceria com o governo local Foto: Divulgação A Ford colocou nas ruas de Miami, EUA, um Fusion aotônomo; trata-se de uma parceria com o governo local Foto: Divulgação A Ford colocou nas ruas de Miami, EUA, um Fusion aotônomo; trata-se de uma parceria com o governo local Foto: Divulgação Mercedes-Benz Future Bus com tecnologia CityPilot Foto: Divulgação Mercedes-Benz Future Bus com tecnologia CityPilot promete levar a condução autônoma aos ônibus do futuro Foto: Divulgação Ford Fusion autônomo Foto: Divulgação A Ford já realizou uma série de testes com um Fusion que dirige sozinho Foto: Divulgação Mercedes-Benz S 500 Intelligente Drive Foto: Divulgação A Mercedes-Benz também entrou na onda dos autônomos com o projeto S 500 Intelligent Drive Foto: Divulgação Recentemente, a Baidu anunciou que irá desenvolver sistemas autônomos em parceria com a Microsoft Foto: Divulgação A Baidu, fabricante de produtos relacionados à informática e internet, tem avaliado um BMW Série 3 pelas ruas de Pequim, na China Foto: Divulgação Em março deste ano, o grupo PSA anunciou que vai deixar motoristas comuns testarem veículos com tecnologias de condução autônoma Foto: Divulgação Protótipo autônomo da PSA Peugeot Citroën Foto: Divulgação Protótipo autônomo da PSA Peugeot Citroën Foto: Divulgação O C4 autônomo do grupo PSA, por exemplo, fez uma viagem de mais de 3 mil quilômetros sem a ajuda do condutor. O carro dirigiu sozinho de Paris a Bordeaux, na França Foto: Divulgação O Grupo PSA (Peugeot Citroën) testa carros autônomos na Europa Foto: Divulgação A Kia pretende colocar no mercado seu primeiro carro autônomo em 2030. O veículo contará com as tecnologias Highway Driving Assist (HDA), que controla direção, frenagem e aceleração em autoestrada, combinado com a Lane Guidance System (LGS) e o Advanced Smart Cruise Control (ASCC) Foto: Divulgação A empresa de buscas na web também fez uma parceria com o grupo FCA. Eles incluíram o modelo Chrysler Pacifica na frota de carros autônomos Foto: Reprodução O Google também criou um projeto automotivo que não tem direção e pedal de aceleração Foto: Divulgação Lexus RX450h do Google Foto: Divulgação O Lexus RX450h do Google foi o primeiro veículo autônomo a se envolver em um acidente durante testes. O carro estava a 3 km/h quando colidiu levemente com um ônibus na Califórnia, nos EUA Foto: Divulgação Nos próximos meses, fãs e clientes da Audi poderão andar a bordo de um A7 autônomo. O veículo vai dirigir pelas estradas da Alemanha em uma velocidade de até 130 km/h Foto: Divulgação O novo Audi A8 é o primeiro veículo autônomo produzido em série Em 2016, o ator Daniel Brühl chegou a um festival de cinema alemão a bordo de um Audi A8 L W12 autônomo Foto: Divulgação Land Rover Range Rover Sport com tecnologia Autonomous Urban Drive (Condução Urbana Autônoma) é testado no Reino Unido Foto: Divulgação Land Rover Range Rover Sport com tecnologia Autonomous Urban Drive (Condução Urbana Autônoma) é testado no Reino Unido Foto: Divulgação Volvo XC90 autônomo testado em parceria com a Uber Foto: Divulgação A Volvo também uniu forças à empresa de transporte Uber para testar um Volvo XC90 autônomo Foto: Divulgação Volvo XC90 autônomo - Projeto Drive Me Foto: Divulgação Volvo XC90 autônomo - Projeto Drive Me Foto: Divulgação A Volvo é uma das pioneiras em testes de carros autônomos. O projeto Drive Me selecionou famílias para testarem modelos XC90 que dirigem sozinhos pelas ruas da Suécia