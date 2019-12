Temporada de cruzeiros: veja os navios com roteiros pelo Brasil

Maria Beatriz Vaccari



10/12/2019 | 14:48

Em novembro, foi a largada para a temporada de cruzeiros no Brasil. O país recebe sete navios internacionais, que vão agitar os portos nacionais até abril de 2020. No total, são 144 opções de roteiros e 575 escalas, segundo a CLIA Brasil (Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos). As paradas são feitas em destinos das regiões Sul, Sudeste e Nordeste, além de países como Argentina e Uruguai, que também aparecem em alguns itinerários.

Navios que chegam ao Brasil

A Costa Cruzeiros chega ao País com dois navios (Costa Fascinosa e Costa Pacifica) e a CVC freta o tradicional Pullmantur Sovereign, o único all inclusive da temporada de cruzeiros. Já a MSC conta com quatro embarcações partindo de portos brasileiros: Seaview, Poesia, Fantasia e Sinfonia.

Os itinerários variam de três a oito noites de viagem e os navios contam com atrações para todos os tipos de viajantes. Entre elas, piscinas, jacuzzis, teatros, spas, cassinos, áreas infantis e restaurantes especializados em diferentes culinárias.

Temporada de cruzeiros

Conheça os navios que chegam ao Brasil para a temporada de cruzeiros: