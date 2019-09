Yuri Alberto faz 3 e se destaca em vitória dos reservas do Santos em jogo-treino

09/09/2019 | 13:37



Pouco menos de 24 horas depois do empate por 1 a 1 contra o Athletico-PR, no estádio da Vila Belmiro, em Santos, pela 18.ª rodada do Campeonato Brasileiro, já de olho no duelo contra o Flamengo, o técnico argentino Jorge Sampaoli colocou os jogadores reservas em campo na manhã desta segunda-feira, no CT Rei Pelé, para um jogo-treino contra o time sub-23 santista, que disputa o Brasileiro de Aspirantes, e venceram por goleada de 5 a 0. Os titulares fizeram um trabalho regenerativo na academia.

O grande destaque dos reservas do Santos foi o atacante Yuri Alberto, autor de três gols. Neles, recebeu duas assistências do meia Jobson e uma de Taison. Os outros dois gols foram marcados por Lucas Venuto, que estreou no último domingo, com assistência de Pará, e Taison, em jogada individual de Venuto, segundo a assessoria de imprensa do Santos.

Quem segue em recuperação e não participou do jogo-treino desta segunda-feira foi o lateral-direito Victor Ferraz. Ainda em tratamento de um trauma no joelho direito, fez um trabalho à parte no CT Rei Pelé. O volante Evandro, cortado do jogo contra o Athletico-PR por causa de dores no músculo adutor da coxa esquerda, também não foi a campo e treinou na parte interna do CT.

Atualmente, o Santos é o vice-líder do Brasileirão com 37 pontos, dois a menos que o líder Flamengo. Na próxima rodada, a 19.ª (a última do primeiro turno), o time alvinegro faz um confronto direto contra o carioca, no sábado, às 17 horas, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

Para a partida, o Santos contará com os retornos do lateral-esquerdo Jorge, do meia venezuelano Soteldo e do atacante paraguaio Derlis González, que estão servindo suas respectivas seleções nacionais. O meia Diego Pituca, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, é desfalque certo.