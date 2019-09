Silvio Santos tenta olhar os peitos de Lívia Andrade e ela rebate: - Deixa ele ser feliz um pouquinho

09/09/2019 | 13:10



Silvio Santos tentou dar uma conferida onde não foi chamado! O dono do SBT vive jogando indiretas e às vezes até troca algumas farpas com Lívia Andrade, e durante o Jogo dos Pontinhos, no Programa Silvio Santos, do último domingo, dia 8, o pai de Patrícia Abravanel foi dar uma espiada nos peitos da apresentadora. A loira estava com uma roupa bem sexy e provocante, e isso despertou a curiosidade do empresário, o que fez com que a internet fosse à loucura.

Silvio mexeu no decote de Lívia para poder ver o que tanto desejava. Nisso, até Patricia Abravanel entrou na conversa e saiu chocada fazendo caras e bocas com a ousadia do pai. Segundo a rádio Metropolitana, o apresentador falou:

- Isso é roupa para vir ao programa? Você vem aqui só para me provocar! Olha sua roupa aberta desse lado! Isso é roupa que se vista?

Mas a apresentadora do Fofocalizando nunca perde a chance de dar uma resposta e logo soltou:

- Deixa ele ser feliz uns segundinhos? Vamos perdoar esse ato dele de menininho safado? Deixa ele ser feliz um pouquinho.