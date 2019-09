Filho de Luana Piovani faz birra no meio da live da mãe: - Não vou lá bater palma para maluco

09/09/2019 | 13:10



Luana Piovani tem um contato muito próximo com seus fãs e, como de costume, fez mais uma live em seu canal no YouTube na manhã desta segunda-feira, dia 9. A apresentadora falou bastante sobre limites em seu vídeo, afirmando que é importante saber respeitar a limitação de seu corpo.

- Eu tenho cinco parafusos no pé porque eu não respeitei o meu limite. Eu fazia balé na época e torci o pé na aula. Coloquei gelo no primeiro dia, gelo no segundo dia, achei que estava tudo ótimo e voltei para a aula, e ainda fazia peça de sexta à domingo. E aí, meu bem, quando você torce o pé, parece que dá uma estiradinha assim no ligamento, o ligamento já fica meio frouxo. E aí se você torce de novo, não tem o ligamento para puxar, e o osso não segura. Caí de mal jeito na peça e quebrei o pé durante a peça. Não parei a peça, acabou, eu fui para o hospital. Cirurgia, cinco pinos.

Além disso, Piovani explicou o motivo de ter aparecido com gelo no joelho em seus Stories do Instagram. Novamente, ela contou que não respeitou os seus limites ao fazer uma aula de ioga, e acabou forçando demais o joelho e a perna. Entretanto, no meio de sua fala, seu filho mais novo, Bem, começou a chorar e fazer birra. Aparentemente, o menino de quatro anos de idade queria entrar em uma piscina no jogo Minecraft - mas seu irmão mais velho, Dom, não deixou que ele fizesse isso.

- Cara, o Bem faz muita birra, e essa birra que ele faz é tão chata. Vai ficar de castigo, vai ficar na cadeira de castigo, gritou a artista.

Luana até tentou retomar a live, mas o choro de Bem começou a ficar ainda mais alto.

- Gente, vou ter que desligar porque tem uma criança agora que vai ficar de castigo. Chatinho! Vocês estão ouvindo ele gritar? Ou será que eu não vou lá? Não vou lá bater palma para maluco, talvez seja bom. Vamos deixar, vou ficar aqui quietinha... Deixa ele! Já parou, ficou em silêncio. Ou não, brincou.