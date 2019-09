09/09/2019 | 13:11



Robert Axelrod, conhecido por interpretar um dos mais marcantes vilões da série Power Rangers, o Lord Zedd, morreu no dia 8 de setembro aos 70 anos de idade, de acordo com informações passadas pelo seu empresário.

É com grande pesar que escrevemos que nosso cliente, Robert Axelrod, faleceu ontem. Robert adorava encontrar seus fãs e os inspirava a manter suas paixões. Sua bela e generosa alma jamais será esquecida e encontramos conforto em saber que a memória dele irá viver naqueles que se inspiraram nele, encontraram com ele e o conheciam, diz o comunicado que foi publicado nas redes sociais do ator.

Ao longo de sua carreira, ele já havia dublado mais de 150 personagens.