09/09/2019 | 13:10



Rafaella Justus aproveitou da melhor forma possível a noite do último sábado, dia 7. Após ganhar uma festa com o tema cinema, em comemoração aos seus dez anos de idade, a filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus curtiu uma festa do pijama na casa de seus avós.

Em suas redes sociais, Ticiane dividiu alguns registros do momento, que contou com a presença de algumas amigas da filha. Porém, o que chamou a atenção mesmo foi a participação do avô de Rafaella, Fernando, que se jogou na brincadeira e até se fantasiou para animar a festa.

E a festa da Rafinha acabou na casa da vovó e do vovô Fernando, contou a apresentadora.