Parente diz não crer que BRF seja atingida por restrições causadas pela Amazônia

09/09/2019 | 12:52



O presidente do conselho de administração da BRF, Pedro Parente, disse não achar que a companhia será atingida por possíveis restrições de compras impostas por importadores no contexto do desmatamento da Amazônia, a não ser que haja uma "atitude externa extremamente radical". Ele ressaltou, ainda, que não há motivos para não querer se preservar o bioma.

"Não precisamos cortar uma única árvore da Amazônia para aumentar a produção", disse Parente em painel no Fórum Exame 2019. "Temos pastos que podem ser transformados. Temos uma pecuária muito extensiva, pode ser mais intensiva. Somos os primeiros a valorizar nosso capital ambiental", afirmou.

O executivo disse, ainda, que, como já era esperado, a China habilitou duas plantas de suíno e frango da BRF nesta segunda-feira, dia 9.