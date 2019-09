09/09/2019 | 12:21



Um suposto vídeo íntimo do chef de cozinha Henrique Fogaça vazou nas redes sociais na madrugada deste domingo, 8, e chamou a atenção dos usuários das redes sociais. O assunto chegou a ficar entre os mais comentados do Twitter no fim de semana.

O jurado do programa MasterChef aparenta estar em um banheiro e diversos internautas deram opiniões e pediram o link do conteúdo, ainda que divulgação desse tipo possa constituir crime virtual.

Sem confirmar se as imagens são verídicas, a assessoria de imprensa de Fogaça informou que ele não quer se pronunciar sobre o assunto e que medidas judiciais estão sendo tomadas.