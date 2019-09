Cesar Filho se emociona ao relembrar infância humilde e impressiona ao exibir mansão onde mora para Geraldo Luís

09/09/2019 | 12:11



Cesar Filho relembrou sua trajetória durante participação no Domingo Show na noite do último domingo, dia 8. Ao lado de Geraldo Luís, o apresentador do Hoje em Dia falou sobre a infância humilde e visitou a casa onde morava com a família quando criança no bairro do Bom Retiro em São Paulo.

- Minha mãe foi um grande exemplo, ela foi uma guerreira. Trabalha de dia e de noite. Ela é minha referência como vida, inspiração. Minha história começa aos 13 anos de idade trabalhando para poder ajudá-la. A gente chegou a ter a luz cortada. Ela sozinha para sustentar 3 filhos foi bastante difícil. Mas ela foi uma visionária de sair do interior e ir para São Paulo tentar algo melhor. Eu quis trabalhar para poder ajudar em casa nas despesas. Isso que foi me movendo até descbrir o que eu queria. Eu sempre digo que Deus não dá talento. Nas dificuldades você descobre que tem diversos talentos, contou o apresentador.

Ao visitar a casa onde morou, Cesar foi às lágrimas e falou sobre as dificuldades que a mãe teve ao criar os filhos sozinha:

- De uma infância extremamente saudável, poder ficar na rua sem perigo, ter minha mãe trabalhando próximo de casa e, principalmente, dela voltar e continuar trabalhando. Várias vezes eu dormia no colo dela enquanto ela ficava costurando para ter uma renda a mais para ajudar no nosso orçamento.

Apesar de ter ficado emotivo com a visita, Cesar garantiu que não lembra com tristeza da infância humilde:

- Hoje em dia eu sofro mais em contar as histórias do que o que eu vivi do que na época. Quando é criança não dói, você se diverte, tá brincando, é diferente do quanto foi difícil para minha mãe. Tudo era mais leve, mais divertido.Quando eu conto, eu vejo o que eu passei... não é dolorido, mas é motivo de orgulho ter adquirido as experiências que ajudou a construir o cara que sou hoje.

O programa ainda exibiu detalhes da mansão onde o apresentador mora com a esposa, Elaine Mickely, e com os filhos, hoje em dia. Nos vídeos, que você confere abaixo, é possível ver os detalhes da enorme sala que a família possui. Geraldo Luís ficou impressionado ao se deparar com uma réplica do personagem Homem de Ferro em tamanho real, além de um elevado em forma de cápsula que o apresentador construiu para os filhos.