09/09/2019 | 12:11



Apoio total! Em entrevista à revista Variety, Kristen Stewart confessou que está super feliz pelo ex-namorado, Robert Pattinson. A atriz contou que ficou animada quando descobriu que o ator interpretará o famoso super-herói Batman nos cinemas:

- Sinto que ele é o único cara que pode fazer esse papel. Estou muito feliz por ele. É uma loucura. Quando soube disso, fiquei tipo Nossa, cara! É incrível.

Legal, né? Além disso, Kristen admitiu que toparia contracenar com Robert no filme do Homem-Morcego ou em qualquer outro longa de super-heróis.

- Eu topo! Definitivamente não rejeitaria isso, disparou.

Fofura!