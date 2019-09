Anitta desabafa sobre depressão e posta foto com rosto triste ao lado do pai

09/09/2019 | 12:11



Anitta não está muito bem. A cantora já abriu o jogo sobre a depressão que está enfrentando e voltou a falar sobre o assunto em entrevista ao site italiano Freeda. A musa falou sobre quais motivos ela acredita terem sido as causas da doença e também comentou sobre o fato de ser bissexual. Ela disse que resolveu esperarar para revelar essa informação para o público, para que não fizessem notícias sensacionalistas em cima dela e que o público a visse apenas como cantora e sem nenhum outro rótulo. A diva queria que o assunto fosse tratado com naturalidade, mas garantiu que já tinha consciência da sexualidade há bastante tempo:

- Eu sempre gostei de garotas, eu contei para minha mãe quando eu tinha 13 anos de idade.

A voz de Show das Poderosas falou à publicação que muitas vezes as pessoas a julgam sem saber da verdadeira história e ela acredita que esse tenha sido o motivo da depressão. Anitta viu a doença psicológica chegando quando começou a prestar mais atenção no que o público em geral estava falando sobre ela e passou a ficar mal com isso. Porém, ela ressalta que já está tirando um aprendizado dessa situação:

- Você percebe que as pessoas não conhecem sua história, que elas não sabem pelo o que você passou até chegar onde chegou. Quando eu entendi isso comecei a olhar para os comentários, a pressão e as expectativas que as pessoas tinham para mim e eu falei: Eles não sabem m***a nenhuma. Eles estão falando, mas não sabem nada sobre o que está acontecendo na minha vida.

Anitta já está tratando a depressão e retomou a agenda de shows, mas ela não parece estar completamente bem. A diva postou uma foto com o pai em seu Stories e disse que levou o Painitto, como é conhecido Mauro Machado, para as apresentações para que ele arrancasse alguns sorrisos dela. Mesmo assim, a cantora pop parece um pouco triste na postagem.

Por outro lado, Painitto não perdeu o bom humor. Ele acompanhou a filha durante uma viagem para o sul do país para que pudesse ajudá-la nessa fase difícil e relatou um caso inusitado que viveu no avião. Mauro, Anitta e até mesmo o cachorro da funkeira, Plínio, passaram por um sufoco durante o pouso e a decolagem do avião particular em que estavam, como o ex-sogro de Pedro Scooby fez questão de contar no Stories enquanto rachava o bico:

- Viajar com a Poderosa é sempre uma grande aventura. Mas agora não foi culpa dela não. Nós chegamos em Concórdia ontem, estava ventando muito. O avião pequenininho balançou pra c****e. O Plínio foi para baixo das cobertas, quase que foi para debaixo das cadeiras. Uma ventania, a gente segurando no teto! O avião aterrissa de lado e depois quando ele toca na pista ele se acerta. Quem tem medo de avião não encara não! E o pior não foi isso. Quando nós fomos embora tinha que abastecer o avião em Chapecó. E para subir foi a mesma coisa, um vento do caramba. E voava mais 15 minutos pra descer em Chapecó e a mesma coisa. Foi a primeira vez que desci segurando no teto. Meu Deus do céu. É muito tenso!

Que loucura!