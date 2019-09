PMs (Policiais Militares) da 3ª Companhia do 6º BTM (Batalhão de Policiamento Metropolitano) prenderam, na madrugada desta segunda-feira (9), Felipe Alves, Víctor Santos e Júlio Silva, no bairro Santa Paula, em São Caetano, por furto de motocicleta.

De acordo com a ocorrência, a equipe da polícia recebeu alerta de que uma Kombi, de cor branca, com indivíduos em atitude suspeita passava pela Avenida Goiás, na região central da cidade.

Os policiais avistaram o veículo em sentido contrário da via e deram sinal de parada. Na busca pessoal nada de ilícito foi encontrado com os rapazes, mas no interior da Kombi foi localizada uma motocicleta, modelo Honda Biz. Questionados, os indivíduos assumiram furto.

O trio foi levado para Delegacia Sede do município.