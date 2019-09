China habilita 25 frigoríficos brasileiros para exportação

09/09/2019 | 11:43



A China habilitou 25 novos frigoríficos brasileiros para exportação - 17 de bovinos, seis de frango, uma de suínos e uma de asininos (asno). Com isso, o Brasil, que antes tinha 64 plantas habilitadas a exportar para o gigante asiático, passa a ter 89.

O Ministério da Agricultura brasileiro recebeu nesta segunda-feira, 9, a comunicação oficial da Administração Geral da Aduana da China (GACC) sobre as habilitações. De acordo com a pasta, as plantas já estão autorizadas a embarcar.

As habilitações eram aguardadas pelo mercado brasileiro, já que nos últimos meses a China vinha fazendo inspeções em unidades do País, chegando até a adotar a videoconferência, método que ainda não havia sido utilizado.

O gigante asiático tem forte demanda por proteína animal em decorrência da peste suína africana, que vem devastando plantéis locais e causando falta de oferta.

BRF, Minerva e Marfrig têm, cada uma, duas unidades autorizadas. A JBS, que também é negociada na B3, a Bolsa de São Paulo, não teve novas plantas aprovadas.

Em comunicado ao mercado, a Minerva empresa informou que foram habilitadas as unidades de Rolim de Moura (RO) e Palmeiras de Goiás (GO), duas das maiores capacidades de abate de carne bovina da companhia, com um total de 3.500 cabeças/dia.

Somada à unidade de Barretos (SP), que já exporta para o mercado chinês, a divisão Brasil da empresa passa a atender a China por meio de três plantas, atingindo uma capacidade de aproximadamente 4.340 cabeças/dia. O montante representa 45% da capacidade total de abate da divisão Brasil.

Segundo a empresa, sua subsidiária Athena Foods já possui quatro plantas de abate habilitadas para o mercado chinês: três no Uruguai e a unidade de Rosário na Argentina, totalizando 5.600 cabeças/dia. Com isso, a capacidade consolidada apta da Minerva para atender à crescente demanda do mercado chinês atualmente soma sete plantas e 9.940 cabeças/dia.

As unidades habilitadas da Marfrig ficam em Mato Grosso, nos municípios de Tangará da Serra e Várzea Grande. Com isso, a companhia passa a ter cinco unidades no Brasil, quatro no Uruguai e duas na Argentina habilitadas a embarcar para a China.

Veja abaixo a lista completa das unidades liberadas:

Carne bovina

- Cooperativa dos Produtores de Carne e Derivados de Gurupi - Gurupi (TO):

- Cooperativa dos Produtores de Carne e Derivados de Gurupi - Rio Maria (PA);

- Frigorífico Redentor - Guarantã do Norte (MT);

- Minerva - Palmeira de Goiás (GO);

- Minerva S/A - Rolim de Moura (RO);

- Barra Mansa Comércio de Carnes e Derivados LTDA - Sertãozinho (SP);

- Agroindustrial Iguatemi Eirelli - Iguatemi (MS);

- Marfrig Global Foods - Tangará da Serra (MT);

- Naturafrig Alimentos LTDA - Barra do Bugres (MT);

- Marfrig Global Foods - Várzea Grande (MT);

- Masterboi LTDA - São Geraldo Araguaia (PA);

- Frigol - Água Azul do Norte (PA);

- Plena Alimentos S.A. - Paraíso do Tocantins (TO);

- Agroindustrial de Alimentos S.A. - Rondonópolis (MT);

- Naturafrig - Rochedo (MS);

- Vale Grande Indústria e Comércio de Alimentos - Matupá (PA);

- Mercúrio Alimentos - Castanhal (PA).

Frango

- Cooperativa Central Aurora Alimentos - Mandaguari (PA);

- Coasul Cooperativa Agroindustrial - São João (PR);

- Rio Branco Alimentos S.S. - Visconde do Rio Branco (MG);

- Gonçalves e Tortola S.A. - Paraíso do Norte (PR);

- BRF - Lucas do Rio Verde (MT);

- Granjeiro Alimentos LTDA - Rolândia (PR);

Suínos

- BRF S.A. - Lucas do Rio Verde (MT).

Asininos

- Nordeste Pecuária, Indústria e Comércio LTDA - Amargosa (BA).