Bolsonaro está disposto e já pode realizar fisioterapia motora, diz porta-voz

09/09/2019 | 11:23



O porta-voz da Presidência da República, general Rêgo Barros, afirmou na manhã desta segunda-feira, 9, que o presidente Jair Bolsonaro encontra-se estável e tem boa evolução clínica. "Encontra-se estável, sem dor, afebril", disse Rêgo Barros em coletiva de imprensa no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, onde o presidente se recupera de uma cirurgia para correção de hérnia incisional.

O porta-voz disse também que o presidente já pode realizar fisioterapia motora, sentar na poltrona e caminhar pelo corredor do hospital. Rêgo Barros disse, ainda, que Bolsonaro se mostra disposto a realizar trabalhos de condução da Presidência da República. "É da natureza do presidente estar ativo o mais rápido possível. O presidente se mostra disposto a realizar os trabalhos de condução da Presidência , ainda que tenhamos o vice-presidente Hamilton Mourão o substituindo", afirmou Rêgo Barros.

No início da manhã, Bolsonaro postou um vídeo no Twitter, em que aparece no leito do hospital assistindo ao seriado Chaves e dizendo que na terça-feira, 10, "deverá voltar ao batente".

Rêgo Barros afirmou na coletiva, no entanto, que o vice-presidente, general Hamilton Mourão segue como interino na Presidência até quinta-feira, dia 12. "Quem está conduzindo o Poder Executivo é o vice Hamilton Mourão. As ações que são legalmente determinadas pela Presidência estão sob responsabilidade dele", afirmou o porta-voz.

O hospital montou, porém, uma ala exclusiva para a equipe de Bolsonaro trabalhar. "Presidente participa das decisões por meio de interlocução com ministros e com o própria general Mourão", explicou Rêgo Barros.

Segundo o porta-voz, Bolsonaro recebeu no Domingo (7) a visita do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Rêgo Barros disse também que o presidente está bem-humorado e que assistiu no domingo ao jogo do Botafogo.

Já o diretor-médico do Hospital Vila Nova Star, Antônio Antonietto, disse que o presidente já comeu nesta terça pelo menos três potes de gelatina, chá e caldo ralo. Antonietto confirmou ainda que a viagem de Bolsonaro à Nova York, para participar da Assembleia-geral da ONU, está mantida.

O porta-voz Rêgo Barros encerrou a coletiva quando questionado sobre críticas do presidente da França, Emmanuel Macron, ao presidente brasileiro.