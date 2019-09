Navegador Vivaldi lança versão beta para Android

Da Redação, com assessoria



09/09/2019 | 11:18

O Vivaldi anunciou o lançamento beta do seu novo navegador para smartphones Android. A versão do browser traz para o mobile o conjunto de ferramentas já conhecido no desktop: Painel, Speed Dials, Notas e Captura. A versão beta do Vivaldi está disponível para download na Google Play Store. O aplicativo roda em dispositivos Android com versão 5 ou superior.

Como na versão para desktop, quando os usuários iniciam o Vivaldi no Android eles começam com os Speed Dials – seus sites favoritos organizados da maneira que eles gostam. No canto inferior esquerdo do navegador, eles encontrarão os Painéis, que dão acesso rápido a ferramentas úteis, como Marcadores, Histórico, Notas e Downloads. À direita, o alternador de guias permite que os usuários acessem guias regulares, particulares e sincronizadas, além da lixeira para recuperar guias recentemente fechadas.

Os usuários podem sincronizar seus dados de navegação entre instalações do Vivaldi em outros dispositivos e no Android. Nessa dinâmica, eles podem escolher quais dados sincronizar, incluindo Marcadores e Speed Dials, senhas salvas e informações de preenchimento automático, Histórico (apenas com URLs digitados) e Notas.

A segurança dos dados também foi ponto de atenção para o Vivaldi. Todos os dados sincronizados – incluindo as senhas salvas de um usuário – são protegidos com criptografia de dados de ponta a ponta e nunca são compartilhados de maneira clara com o Vivaldi. Para manter os dados do usuário em segurança, nenhum servidor de terceiros é usado, apenas servidores Vivaldi.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga