Descaso com o risco

Do Diário do Grande ABC



09/09/2019 | 11:15



Não é segredo que as ações do poder público invariavelmente andam a passos de tartaruga, a não ser quando se trata de algo que beneficiará diretamente o governante de plantão ou alguém de seu círculo mais próximo. A desculpa mais recorrente para deixar engavetados projetos de suma importância para a população é a falta de recursos. Não importa se a medida é de extrema urgência, como nos casos em que vidas estão sob risco. Cobrados, sempre têm na ponta da língua uma resposta, que na prática aponta para o futuro, não para o agora. Não para aqueles a quem se dispuseram a cuidar quando foram às ruas pedir votos.

Reportagem de hoje deste Diário ilustra bem a inoperância e a falta de compromisso de gestores públicos de Mauá para com 11 mil famílias que vivem no fio da navalha em áreas de risco no Macuco-Chafick, na região do Jardim Zaíra, local que foi palco de tragédia em janeiro de 2011, quando fortes chuvas causaram deslizamentos, a morte de cinco pessoas e deixaram 500 desabrigados. O prefeito da época, Oswaldo Dias (PT), praticamente deu de ombros para a ameaça que paira sobre aquela parcela da população.

E não foi diferente com seus sucessores, casos do então petista Donisete Braga (hoje no Pros), Atila Jacomussi (PSB), cassado em abril acusado de atos de corrupção e substituído pela sua vice, Alaíde Damo (MDB), que agora ocupa a cadeira de chefe do Executivo no Paço mauaense. Passados oito anos daquela tragédia, a promessa de reurbanização do bairro para garantir segurança e melhores condições de vida aos moradores ainda não passou da promessa de um dia ter projeto para tal. À inoperância e falta de compromisso se junta também a falta de humanidade.

É inadmissível que em tanto tempo a administração não tenha sequer conseguido articular apoio dos governos estadual e federal para estabelecer projeto que possa tirar a espada da cabeça de parcela da população de Mauá que se enche de medo a cada trovão. E que, esquecida pelo poder público, não esconde que perdeu a esperança de dias melhores. Infelizmente, para ela, lá pelos lados do Paço também falta competência. E não é de agora.