Luísa Sonza lidera ranking do Dança dos Famosos e notas baixas de Carol Nakamura revoltam internautas

09/09/2019 | 09:10



A segunda rodada da Dança dos Famosos deu o que falar na noite do último domingo, dia 8, no Domingão do Faustão. Nas redes sociais, os internautas ficaram revoltados com as notas dadas pelo júri técnico da competição, fazendo com que o ranking feminino tivesse uma grande reviravolta! Carol Nakamura foi a mais criticada nas redes sociais. A jurada não deu notas maiores que 9.3 as participantes, o que fez com que Dandara Mariana, por exemplo, despencasse no ranking.

Cancela a Carol Nakamura na próxima por favor, disse um internauta

Carol Nakamura não foi no Dança dos Famosos. Faltaram argumentos para um júri técnico, não convenceu. Era melhor tê-la colocado no júri artístico, comentou outro usuário do Twitter.

Não entendi o critério de avaliação da Carol Nakamura em relação a Dandara, disse um terceiro.

Ranço generalizado da Carol Nakamura, decretou outro fã da atração.

Dandara foi a primeira a se apresentar. Junto com o professor Daniel Nortom, a atriz dançou ao som de Óia Eu Aqui de Novo, de Gilberto Gil. No palco, ela confessou que estava mais ansiosa para a apresentação:

- Estou mais nervosa hoje. Achei que forró fosse ser mais fácil, mas nada disso.

Carol Nakamura disse que a atriz precisa surpreender na próxima semana para continuar brilhando na competição:

- Eu esperava para caramba, você era minha favorita. Eu senti falta de uma explosão. É difícil ficar em primeiro lugar, porque as pessoas acabam exigindo mais. Você foi muito bem, mas agora tem que ser melhor, disse Carol.

Em seguida, foi a vez de Regiane Alves, que ao lado do professor Reginaldo Sama, dançou a música Que Nem Jiló, de Chambinho do Acordeon. Fernanda Abreu, a terceira a se apresentar, dançou com o professor Igor Maximiliano ao som do sucesso Baião, de Alceu Valença. A cantora, que já havia sido destaque na competição, não agradou tanto os jurados dessa vez. Carol Nakamura, por exemplo, pontuou que ela estava tensa nesta semana.

Giovanna Lancellotti foi a quarta competidora a se apresentar e roubou a cena! Ao lado de Danniel Navarro, a atriz arrasou na performance ao dom de Macaco Véio do grupo Marinês e Sua Gente. Luiza Tomé veio logo em seguida e dançou ao som do clássico Asa Branca de Luiz Gonzaga com seu professor Marcus Lobo.

Por fim, Luísa Sonza encerrou a rodada e levantou a plateia ao som de Forró de Cabo a Rabo, de Luiz Caldas. Com o professor Léo Santes, a cantora deu show no palco do Domingão e conquistou as melhores notas da noite, assumindo a liderança. A esposa de Whindersson Nunes levou nota 10 de todos os jurados do júri artístico e 9,6 e 9,2 dos jurados técnicos.

No segundo lugar da classificação geral está Giovanna Lancellotti, um décimo atrás de Sonza. Regiane Alves subiu para a terceira posição, enquanto Dandara despencou para o quarto lugar, seguida de Fernanda Abreu e Luiza Tomé.