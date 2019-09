Saudita diz que produtores têm de dividir equilíbrio do mercado de petróleo

09/09/2019 | 08:28



O novo ministro de Energia da Arábia Saudita, o príncipe Abdulaziz bin Salman, disse nesta segunda-feira que os produtores de petróleo "têm de compartilhar a responsabilidade" de equilibrar o mercado da commodity.

O príncipe Abdulaziz falou durante uma conferência de energia em Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos, sobre o papel que integrantes da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e outros grandes produtores, como a Rússia, têm antes de uma reunião que farão na quinta-feira (12) para discutir a atual estratégia de reduzir a produção combinada do grupo em 1,2 milhão de barris por dia.

Como líder informal da Opep, a Arábia Saudita tem liderado os cortes na oferta que têm o objetivo de dar sustentação aos preços do petróleo.

O ministro, que é filho do rei saudita, diz que "tudo tem a ver com contribuições adicionais". Seus comentários sugerem que ele manterá uma política semelhante à de seu predecessor, Khalid al-Falih, que coordenou as negociações que levaram ao acordo de restrição da oferta fechado pela Opep e aliados.

O discurso do príncipe é o primeiro desde que ele foi nomeado ministro, no domingo de manhã. Fonte: Associated Press.