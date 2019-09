5 aplicativos para te ajudar a organizar eventos

Da Redação, com assessoria



O mundo vive a era da tecnologia, especialmente quando se fala em smartphones. Esses aparelhos se tornaram quase uma extensão do corpo humano e ajudam pessoas em tarefas diárias pessoais e profissionais, entre elas, organizar eventos. Confira 5 aplicativos que vão te dar suporte para planejar um evento de sucesso.

Google Keep – ferramenta do Google que auxilia a armazenar todas as ideias em um só lugar, seja uma foto como referência ou um áudio. Também é possível compartilhar anotações e acessá-las em outras plataformas como o site do Google Keep. Pode ser baixado no Google Play e na Apple Store.

Todoist – é um poderoso gerenciador de tarefas, prático e com uma interface descomplicada. Suas listas de tarefas podem ser compartilhadas, podem incluir comentários e até delegação de tarefas. Permite utilizar todas ferramentas do app em modo off-line. Pode ser baixado gratuitamente no Google Play e na Apple Store.

Doity Check-in – às vezes, o credenciamento acaba sendo a pior parte da experiência do evento para o participante, com tantas filas e a demora para fazer o check-in. Por isso, a Doity criou o Doity Check-in, um aplicativo que permite realizar o credenciamento dos inscritos nos eventos gerenciados pela plataforma. Também é possível fazer leitura do código de barras ou QR code, disponibilizado no comprovante de inscrição. O aplicativo é gratuito e está disponível no Google Play.

Buffer – permite executar o planejamento de divulgação do evento, com a possibilidade de gerenciar todas as redes sociais ao mesmo tempo. É possível agendar as postagens, dando a oportunidade de criar uma frequência e manter a rede social ativa. Além disso, ele apresenta estatísticas para acompanhar o desempenho do evento nas redes sociais. Está disponível no Google Play e na Apple Store.

Organizze – é uma maneira fácil de gerenciar as contas a qualquer hora e em qualquer lugar, sem perder o controle financeiro do planejamento do evento. Permite acessar múltiplas contas, acompanhar despesas, receitas e transferências, demonstrativos de lançamentos de cada mês, entre outras funções. Pode ser baixado no Google Play e na Apple Store.

