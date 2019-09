09/09/2019 | 08:02



O ex-governador da Carolina do Sul e ex-deputado republicano Mark Sanford lançou neste domingo (8) um desafio ao presidente Donald Trump ao anunciar que concorrerá às eleições presidenciais de 2020. Ele afirmou que uma de suas prioridades será alertar sobre o crescente déficit fiscal e o elevado endividamento do país. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.