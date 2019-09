Semana começa com temperaturas elevadas e baixa umidade do ar em SP

09/09/2019 | 07:40



As altas temperaturas do fim de semana devem permanecer ao menos até quinta-feira, 12, segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Nesta segunda-feira, 9, a estimativa é de máxima de 33ºC na cidade de São Paulo, mesma temperatura que pode ser alcançada na terça-feira, 10. Para quarta e quinta, as máximas devem ser de 34ºC e 35ºC, respectivamente.

"A umidade mínima chega a ficar abaixo de 20% no interior e em torno desse valor na capital", informa o instituto. Segundo Franco Nadal Villela, meteorologista do Inmet, a causa das altas temperaturas é uma alta pressão atmosférica que vai atingir não só a superfície, mas outras camadas da atmosfera.

"É normal acontecer altas pressões, mas está mais intensa. Para essa época do ano, as temperaturas estão acima da média no Estado inteiro", afirma Villela.

Na capital, as mínimas devem variar entre 17ºC e 21ºC ao longo da semana. As regiões de Araçatuba e Ribeirão Preto e de Presidente Prudente, Marília e Assis, no interior paulista, devem registrar 38ºC e umidade do ar de 15% nesta segunda-feira. Já na região de Bauru, Araraquara e Piracicaba, as máximas vão ser de 37ºC. A umidade do ar prevista é de 20%. Na região de Campinas, a mínima será de 18°C e a máxima, de 35°C.

Nesta segunda e terça, os ventos se intensificam e há risco maior de propagação de incêndios, segundo o Inmet. Na noite desta segunda, de acordo com Villela, está prevista a formação de um ciclone extratropical no Rio Grande do Sul e Uruguai. "Vai formar uma frente fria, mas, por causa da alta pressão, ela não vai avançar pelo Sudeste. Vai ficar bloqueada. Poderá ser sentida no Vale do Ribeira e no litoral sul do Estado de São Paulo."