Eurodeputado diz que outra extensão do Brexit é inaceitável

08/09/2019 | 18:55



O coordenador do Brexit para o Parlamento Europeu, o eurodeputado Guy Verhofstadt, afirmou neste domingo que outra extensão do prazo para a saída do Reino Unido da União Europeia, o Brexit, é "inaceitável, a menos que o impasse em Londres seja quebrado".

A declaração, dada em sua conta do Twitter, veio como um endosso a falas do ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Yves Le Drian, que mais cedo já havia rejeitado um novo adiamento da saída britânica do bloco.

"Seja qual for o Brexit que obtivermos, uma coisa deve ser garantida de qualquer maneira: os direitos dos cidadãos dos dois lados do canal", disse Verhofstadt, que considerou a convocação de um segundo referendo ou de novas eleições para pôr fim ao impasse.