Pedro Scooby se despede da família e diz: Hora de voltar pra casa, mas não tenho casa!

08/09/2019 | 18:11



Pedro Scooby que estava tirando alguns dias de folga em Fernando de Noronha com a família para comemorar o aniversário dos seus filhos gêmeos, Bem e Liz, teve que se despedir do paraíso e acabou divertindo todos os seguidores do Instagram.

Na publicação compartilhada pelo surfista neste domingo, dia 8, ele aparece dando um salto e prestes a mergulhar em uma paisagem pra lá de linda e paradisíaca e na legenda acabou tirando sarro da sua própria atual situação.

Renovado! Hora de voltar pra casa. Depois fiquei pensando: que casa? Não tenho casa, ou melhor, minha mochila é minha casa, o mundo é a minha casa.

Lembrando que no mesmo lugar estava a sua ex-esposa, Luana Piovani, afinal, o ex-casal tem em comum os três filhos da antiga relação.