08/09/2019 | 17:11



Não é só no mundo dos meros mortais que às vezes alguns looks se repetem entre pessoas diferentes. Entre as celebridades, isso acontece também.

Zendaya provou que também fica ótima com o terno e gravata da marca Berluti, o mesmo que o ator Michael B. Jordan usou em fevereiro na Vanity Fair. O estilista da atriz ainda comentou suas escolhas ousadas:

Quando se trata de moda, não há nada que Zendaya não tente. Para complementar o look, ela apostou em um olho esfumado, cabelos cacheados soltos e uma sandália de salto brilhante.