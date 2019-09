Morre motorista de ônibus que levou dois tiros em Mauá

Do Dgabc.com.br



08/09/2019 | 16:31



Morreu neste sábado (7), o motorista de ônibus Luís Roberto Brito de Oliveira, 37 anos, em Mauá, após ser abordado por dois homens enquanto trabalhava.

Ele foi baleado ao parar em um ponto na Avenida Valdemar Jesuíno da Silva, no Jardim Maria Eneida. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, a Polícia Militar foi informada que quando a vítima estacionou para o embarque e desembarque de passageiros, duas pessoas em uma moto encostaram ao lado da janela do condutor e efetuaram os disparos.

Duas mulheres, de 34 e 41 anos, que estavam dentro do veículo, também foram atingidas. Elas foram socorridas e levadas ao Hospital Nardini. Já o motorista não resistiu. Os autores dos disparos fugiram sem levar nada.