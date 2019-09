Desentendimentos, apelidos e brincadeiras marcam os bastidores de A Dona do Pedaço

08/09/2019 | 14:11



Prestes a completar 100 episódios, a novela A Dona do Pedaço já está fazendo muito sucesso por aí. Em comemoração, o jornal EXTRA selecionou algumas curiosidades sobre o bastidores e selecionamos os melhores pra você.

Como em qualquer lugar, alguns desentendimentos sempre existem e nos bastidores de uma novela, não seria diferente. Nathalia Dill e Sérgio Guizé namoraram por dois anos, e até lá Nathalia e a atual namorada do ator, Bianca Bin, eram bem amigas. E, claro, algumas coisas mudaram. Agora, o ex-casal evita se esbarrar pelo estúdios e os produtores até evitam colocar eles em cenas conjuntas, e a amizade não existe mais.

Outra desavença fica por conta de Juliana Paes e Paolla Oliveira. Tudo começou quando Juliana perdeu o prêmio de Melhor Atriz no Melhores do Ano, do Domingão do Faustão para Paolla. Após o episódio, as duas não mantém uma amizade, apenas se encontram, se cumprimentam, e cada uma vai para o seu lado. Além disso, parece que Juliana não gostou muito de ver a colega de elenco estampando a capa de uma revista com o título A Dona do Pedaço.

Uma novidade é sobre a construção da personagem de Paolla, a blogueira Vivi Guedes. Antes da novela começar, ela teve ajuda de uma equipe para poder diferenciar as duas pessoas. Para isso, a atriz passou a frequentar eventos de maneira bem mais reservada, já que a influencer que ela interpreta gosta de exibir seu corpo.

Agora, parece que alguns artistas ganharam verdadeiros apelidos baseados no seu comportamento dentro dos estúdios. Um deles é da dupla Ary Fontoura e Suely Franco que são os mais bem humorados da turma. Em seguida, temos também o troféu de dorminhoco e quem ganhou o título foi o ator Caio Castro, que vive dormindo no camarim e acaba interagindo pouco com seus colegas. Já Bruno Brevan, está conquistando corações por aí.

Por fim, o autor, Walcyr Carrasco, gosta de ter certeza que sua novela está saindo como planejava. Pra isso, ele frequentemente vai aos estúdios para conversar com o elenco.