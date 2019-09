Na reta final da gravidez, Carol Dantas participa de ensaio fotográfico

08/09/2019 | 14:11



Carol Dantas que já está ansiosa para a chegada de seu filho mais novo, Valentin, aproveitou alguns dias mais tranquilos para posar para as lentes de seu cunhado, Gabriel Cappelletti, mostrando o seu lindo barrigão. A loira já comentou anteriormente que engordou cerca de 13 quilos com a sua segunda gestação.

A mãe de Valentin sempre demonstrou um pouco de timidez na frente das câmeras e agora ela decidiu marcar esse momento tão especial da sua vida e posar nua e apenas de lingerie para as fotos.

Valentin é fruto da relação de Dantas com Vinícius Martinez e a previsão da chegada do garotinho é para o início de outubro. Lembrando que Carol também é mãe de Davi Lucca, de oito anos de idade, fruto de sua relação com o jogador de futebol, Neymar Jr.