Bolsonaro segue em cirurgia na Capital

08/09/2019 | 13:41



o presidente Jair Bolsonaro (PSL) passa neste domingo pela quarta intervenção cirúrgica, desde que sofreu um atentado a faca na campanha presidencial do ano passado, em Juiz de Fora. A cirurgia ainda não terminou e já dura cerca de cinco horas. O procedimento, segundo a equipe de comunicação do hospital Vila Nova Star, na Capital, onde ele faz o procedimento, começou por volta das 7h35.

Mais cedo, a equipe havia informado que a previsão era de que a cirurgia deveria durar entre duas e três horas. Assessores da presidência informaram que o procedimento corre bem, mas não deram maiores detalhes.

A previsão é que o boletim médico seja divulgado por volta das 14h. Entretanto, a equipe da presidência disse que não há previsão de boletim neste horário e que a divulgação vai seguir o tempo da equipe médica.

A nova cirurgia de Bolsonaro tem a finalidade de corrigir uma hérnia incisional (saliência de tecido) surgida no local das intervenções anteriores.

Três filhos do presidente estão no hospital para acompanhá-lo. O senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) chegou por volta das 9h30 ao hospital. O deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) chegou mais cedo, enquanto o vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ), veio ontem, 07, com a comitiva do presidente, assim como a primeira-dama Michelle.