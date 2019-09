Cláudia Raia encanta a internet com clique dos seus filhos

08/09/2019 | 13:10



Cláudia Raia encantou as redes sociais com um clique postado na tarde da último sábado, dia 7. Na foto, estão apenas seus dois filhos, Enzo Celulari de 22 anos de idade e Sophia Raia de 16 anos, ambos frutos da relação da atriz com Edson Celulari.

Na legenda, Raia declarou seu amor aos filhos, que na foto estão abraçados e esbanjando carinho e sorrisos:

Só pra lembrar que eu sou louca por vocês, tá?!

Claro que Enzo e Sophia retribuíram o amor e responderam a publicação:

TE AMO MUITO, escreveu Enzo.

Sou apaixonada, comentou Sophia.

Além dos filhos, os seguidores também lotaram os comentários com mensagens bem fofas:

Lindos e muito bem criados apesar da rotina louca e admirável da mãe! Fã dessa mãe poderosa!, escreveu uma fã