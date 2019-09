08/09/2019 | 13:10



Sergio Guizé mostrou um registro pra lá de incrível em seu Instagram. O ator, que está em A Dona do Pedaço, jogou uma partida de futebol com ninguém menos que Chico Buarque!

Na legenda, ele escreveu:

Batendo bola no campo do emblemático Politheama com o nosso grande Chico Buarque. Lindo sábado de sol.

Chico faz parte do time Politheama, que tem um campo no Rio de Janeiro, e, desde 1979, promove partidas que já contaram até com a presença de Bob Marley!