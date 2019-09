Argentina derrota a Polônia e a Espanha vence a Sérvia no Mundial

08/09/2019 | 12:44



Foram definidos, neste domingo, dois duelos das quartas de final do Mundial de Basquete, que está sendo disputado na China. Vão se enfrentar Argentina x Sérvia e Espanha x Polônia. Os argentinos tiveram tranquila vitória sobre os poloneses, por 91 a 65, enquanto os espanhóis bateram os sérvios por 81 a 69.

O destaque mais uma vez na vitória argentina foi o pivô Luis Scola, autor de 21 pontos e seis rebotes. O veterano, de 39 anos, teve a companhia de Marcos Delía (12 pontos e cinco rebotes). A seleção sul-americana está invicta na competição, com cinco vitórias. Pelo lado polonês, A.J. Slaughter foi o melhor com 16 pontos e três assistências.

Em outro duelo de equipes já classificadas, a Espanha derrotou a Sérvia com grande atuação no segundo e terceiro quartos, quando marcou 32 a 17 e 22 a 19. O setor defensivo foi o destaque, ao parar o ataque sérvio, autor de mais de 90 pontos nos quatro jogos anteriores.

O armador espanhol Ricky Rubio (19 pontos, cinco rebotes e quatro assistências), o ala Víctor Claver (14 pontos e sete rebotes) e o pivô Marc Gasol (11 pontos, seis rebotes e seis assistências) lideraram a equipe espanhola. Do lado sérvio, Bogdan Bogdanovic anotou 26 pontos e agarrou dez rebotes.

Pela disputa do 17º ao 32º lugar, a Nigéria derrotou a China por 86 a 73, enquanto o Irã marcou 95 a 75 sobre as Filipinas.

As outras duas disputas das quartas de final serão decididas nesta segunda-feira. No Grupo K, o Brasil enfrenta os Estados Unidos, enquanto a República Checa terá pela frente a Grécia. Na Chave L, França e Austrália se enfrentam pelo primeiro lugar. Em outro jogo, o confronto reúne as eliminadas República Dominicana e Lituânia.