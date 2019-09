Meghan Markle ganha fama de pé frio nas redes sociais após derrota de Serena Williams

08/09/2019 | 12:11



Meghan Markle pé-frio? Essa é a fama que a duquesa ganhou nas redes sociais após comparecer pela terceira vez a uma derrota de sua amiga Serena Williams. Na última sexta-feira, dia 6, Meghan embarcou para Nova York para poder ver a partida final do US Open, mas as coisas não saíram como planejado. A tenista Serena perdeu a partida, dando a vitória à jovem de 19 anos de idade, Bianca Adreesco.

E parece que não foram apenas os internautas que ficaram preocupados com a onda de má sorte da duquesa. De acordo com a página Page Six, o treinador da tenista norte-americana, Patrick Mouratoglou, também estava.

- Serena perguntou ao treinador sobre a chegada de Meghan, quando ganhou na noite da última quinta-feira, e todo mundo está preocupado, já que os tenistas são muito supersticiosos, e Serena perdeu quando Meghan veio vê-la em Wimbledon , disse a fonte.

Mas na última sexta-feira, dia 6, o treinador disse em entrevista que nada nem ninguém atrapalharia a jogadora.

- Vão ter 22 mil pessoas no estádio. 23 mil na verdade. Um a mais, um a menos, não mudará nada.

Apesar da derrota, Serena Williams, não acredita na superstição. E disse estar mais que feliz com a presença da sua grande amiga:

- Eu não sabia que existia uma mídia negativa em relação a isso. Sempre que eu vejo seu nome relacionado com qualquer coisa, eu não leio. Ela não poderia ser uma melhor amiga pra mim. Momentos altos e baixos, ela sempre esteve comigo.

Já no Twitter, os internautas não perdoaram:

Querida Meghan Markle, por favor, pare de ir às finais de Serena, escreveu.

Meghan. Duquesa. Eu te amo muito. Mesmo. Mas, você é pé frio? Ela não foi na maioria das derrotas?, questionou outro.