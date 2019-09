Noiva, Nathalia Dill revela que não pretende se casar na igreja

08/09/2019 | 12:11



Nathalia Dill está fazendo o maior sucesso, ou melhor, deixando os telespectadores com muita raiva, na pele de Fabiana, em A Dona do Pedaço, mas, na vida real, reina o amor.

Ela contou ao jornal O Globo que está noiva do músico Pedro Curvello, que quase nunca aparece, e que não pretende se casar na igreja, e sim em um local cercado de natureza:

Não pretendo me casar na igreja, talvez no mato. Fomos a uma pousada na serra do Rio muito maravilhosa. Tem 16 chalés. Na hora pensamos em como seria legal passar um fim de semana lá, rodeados só de quem a gente ama.

O vestido, no entanto, ela quer que seja mais tradicional, em cor clara:

Não me casaria de vermelho, por exemplo. Não sei se vou usar branco, mas, com certeza, uma cor clara.

E o pedido de noivado, como foi? Ela brincou sobre o assunto:

Ele me pediu durante uma viagem que nós fizemos para o Deserto do Atacama, em outubro do ano passado. Ficar noiva é quase um movimento político, estou na militância para defender a volta do noivado, brincou a atriz, que completou: Há dois meses, assinamos um contrato de união estável. Queremos morar logo juntos.