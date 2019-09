Seleção brasileira de boxe está na Rússia para a disputa do Mundial

08/09/2019 | 10:48



A Seleção Brasileira de Boxe Masculino está na Rússia para a disputa do Campeonato Mundial. A cidade de Ecaterimburgo receberá 450 atletas de 87 países que terão 12 dias de competição. Será a oportunidade de se conhecer os boxeadores que poderão fazer sucesso na Olimpíada de Tóquio-2020.

Essa é a primeira vez que a Rússia, país com grande tradição no Boxe, será sede um Mundial. Para tanto, a Federação Russa disponibilizou para a competição a Ekaterinburg EXPO Arena, com capacidade para 5 mil torcedores.

O sorteio das chaves será feito neste domingo e os duelos começam nesta segunda-feira vão até o dia 21.

O Brasil será representado por sete atletas: Douglas Andrade (52 quilos), Wanderson Oliveira (63 quilos), Luiz Fernando (69 quilos), Hebert Sousa (75 quilos), Keno Machado (81 quilos), Abner Teixeira (91 quilos) e Joel Silva (+ de 91 quilos).