Amigos: a História Continua é gravado em São Paulo

08/09/2019 | 10:10



A noite de sábado, 7, foi agitada em São Paulo. Isso porque uma reunião muito esperada aconteceu no Allianz Parque, a de Chitãozinho e Xororó, Leonardo e Zezé Di Camargo e Luciano! Eles, 20 anos depois do especial icônico, gravaram Amigos: a História Continua. Com muitos sucessos divididos entre os cinco, eles emocionaram a plateia.

E sabe quem esteve por lá? Os filhos dos amigos... com destaque para João Guilherme, filho de Leonardo, e Wanessa, filha de Zezé.

Até o maestro João Carlos Martins fez uma participação especial, apresentando com os amigos Fio de Cabelo.

Flávia Fonseca, esposa de Luciano, levou as filhas gêmeas do casal. Graciele Lacerda também conferiu de perto o show do amado, Zezé. Assim como Marcia Alves, esposa de Chitãozinho.