Primeiro boletim sobre cirurgia de Bolsonaro sai às 14h

08/09/2019 | 10:00



O primeiro boletim sobre a cirurgia do presidente Jair Bolsonaro deve ser divulgado por volta das 14 horas deste domingo, informou a assessoria de imprensa do Hospital Vila Nova Star, onde o procedimento está sendo realizado nesta manhã.

A cirurgia do presidente começou com um leve atraso, mas o horário exato ainda não foi confirmado pela comunicação do hospital ou pela equipe do presidente. A previsão era começar às 7h.

O porta-voz da presidência da República , Otávio Rêgo Barros, chegou por volta das 9h, mas sem falar com a imprensa.

A intervenção cirúrgica tem como objetivo a correção de uma hérnia incisional decorrente de uma facada que sofrera há um ano, em Juiz de Fora (MG), durante um ato da sua campanha presidencial.

O presidente ficará internado sob cuidados médicos até a próxima sexta-feira (13). Durante este tempo ausente do Palácio do Planalto, o vice-presidente Hamilton Mourão responderá pela Presidência da República.