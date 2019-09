08/09/2019 | 07:20



Poliana Abritta conversa com Thiaguinho no palco do Fantástico deste domingo - ele lança ali o seu novo disco, VIBE, com 14 canções inéditas e uma mistura de gêneros, como pop e pagode, com elementos eletrônicos.

No palco do programa, ele vai cantar uma das faixas do disco.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.