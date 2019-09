Ailton Lima se filia no PSB para viabilizar nome no pleito ao Paço

Fabio Martins

O ex-vereador Ailton Lima, de Santo André, assinou ontem ficha de filiação do PSB com plano de viabilizar pré-candidatura ao Paço à empreitada eleitoral de 2020, na sucessão do prefeito Paulo Serra (PSDB). Sem alternativas no PSD, partido alinhado com o governo local, Ailton já vinha costurando a migração em âmbito estadual. O ato ocorreu em evento na Câmara Municipal de São Paulo, considerado por aliados pré-lançamento do voo solo do ex-governador Márcio França (PSB) à prefeitura da Capital.

Ailton admitiu que a saída do PSD se deu pela aproximação da sigla com o Paço. Para o ex-parlamentar, no PSB, o caminho fica livre. “O PSD está muito próximo do governo e aliança na esfera paulista deve ser reproduzida na cidade.” Ele foi titular de Desenvolvimento Econômico por um ano e dois meses, contudo, a relação rachou após o pleito do ano passado, quando disputou vaga a federal – obteve 40,6 mil votos. Se confirmar a entrada no processo à Prefeitura, será a segunda vez consecutiva. Em 2016, pelo SD, registrou 49,9 mil.