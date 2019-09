Ramalhão cai para a Inter com dois gols de Tcharlles

Fabio Martins

Do Diário do Grande ABC



07/09/2019 | 22:43



Na reedição da final da Série A-2 do Paulista, o Santo André caiu por 2 a 1 diante da Inter de Limeira, fora de casa, pela 2ª fase da Copa Paulista. O destaque do confronto foi o atacante Tcharlles, com dois belos gols, contando com falha do setor defensivo do Ramalhão. Com o saldo, a equipe andreense fica com 4 pontos, os mesmos que o líder Juventus e um a mais que Comercial e Inter.

Logo aos 5 minutos, Tcharlles apareceu entre os zagueiros e meteu a cabeça na bola para colocar a Inter na frente. Aos 29, o time de Limeira aproveitou saída errada na entrada da área e ampliou numa arrancada de Tcharlles. Já nos acréscimos, o Ramalhão diminuiu com gol contra, mas o árbitro apitou o fim na sequência.

As duas equipes voltam a se enfrentar na sexta-feira.