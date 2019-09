São Caetano cede empate no fim, mas mantém a liderança

Fabio Martins

O São Caetano saiu na frente, mas cedeu o empate por 1 a 1 contra o Rio Claro neste sábado, fora de casa. Apesar de ter deixado escapar o desempenho de 100% nesta segunda fase da Copa Paulista, o Azulão mantém a liderança isolada do Grupo 8, com 7 pontos, três a mais do que o próprio Galo Azul, do Interior, e fica bem próximo da classificação.

A partida foi de muita transpiração – até pelo forte calor, além da marcação – e pouca inspiração. Faltou criatividade. O São Caetano ficou mais com a bola, porém não teve grandes oportunidades. O zagueiro Júnior Alves abriu o placar aos 29 da segunda etapa, depois de bate e rebate. Aos 35, Gabriel garantiu o empate em chute de fora da área, no canto.

O Azulão recebe o Rio Claro no sábado, em casa.